Gelovigen schuiven aan voor laatste groet aan Benedictus

Sinds 9 uur vanochtend kan het lichaam van de overleden paus Benedictus XVI worden gegroet. De paus emeritus, die zaterdag overleed, wordt donderdag begraven.

Het Vaticaan moest voor de volgende dagen een scenario uittekenen dat niet bekend was. Een paus was en is paus voor het leven. Benedictus was dat niet. Hij trad in 2013 af, omdat hij de verplichtingen die verbonden waren aan zijn ambt niet meer kon dragen.

Dat heeft vele gevolgen. Zo zal bijvoorbeeld de huidige paus Franciscus zijn voorganger begraven. De plechtigheid begint om 9.30 uur op het Sint-Pietersplein in Rome. Het wordt een eenvoudige, ingetogen plechtigheid, zoals Benedictus dat zelf gewild heeft.

Er worden voor het groeten van het lichaam ongeveer 30.000 mensen per dag verwacht aan de Sint-Pietersbasiliek. Gemiddeld telt de basiliek 14.000 bezoekers per dag, dus simpel gezegd: het wordt dubbel zo druk als normaal aan het Vaticaan, maar voor een overrompeling wordt niet meteen gevreesd.

Druk, maar geen overrompeling. Foto: reuters

Zonsopgang

Naar de begrafenis van een paus komen doorgaans veel staatshoofden, maar in dit geval zouden er alleen officiële delegaties uit Italië en uit Duitsland – het geboorteland van Benedictus, met als burgernaam Joseph Ratzinger – aanwezig zijn. Vertegenwoordigers uit andere landen kunnen wel als privépersonen de plechtigheden bijwonen. Een woordvoerder van het Belgisch koninklijk hof heeft bijvoorbeeld bevestigd dat koning Filip en Mathilde de begrafenisplechtigheid zullen bijwonen.

Het lichaam van Benedictus werd maandag bij zonsopgang (7u.38 was dat) overgebracht naar de basiliek waar vandaag tot 19 uur een groet kan worden gebracht. Dinsdag en woensdag kan het lichaam van Benedictus worden geëerd van 7 uur tot 19 uur.