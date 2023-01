Nikkie de Jager en Jérémie Makiese zetelen in jury van Eurosong 2023

Voor de vakjury van Eurosong 2023, het Eén-programma om te bepalen wie België zal vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Liverpool in mei, pakt de openbare omroep uit met grote nationale en internationale namen als Nikkie de Jager en Jérémie Makiese.

De grootste internationale ster in de jury is de Nederlandse Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials. Ze heeft als visagiste een Youtubekanaal met veertien miljoen volgers. Ze was ook host van het Eurovisiesongfestival in 2021 in Rotterdam.

De Noorse violist Alexander Rybak won het songfestival in Moskou in 2009 met Fairytale. In 2018 stond hij opnieuw op het podium in Lissabon.

Uit eigen land zetelen Jérémie Makiese en Laura Tesoro in de jury. Makiese vertegenwoordigde de Belgische driekleur op het Eurovisiesongfestival vorig jaar in Turijn. Hij eindigde met de song Miss you negentiende.

Laura Tesoro ten slotte beoordeelt al jaren muzikaal talent als coach in het VTM-programma The voice van Vlaanderen. Met ‘What’s the pressure?’ behaalde ze op het Eurovisiesongfestival in Stockholm in 2016 de tiende plaats.

De winnaar van Eurosong 2023 zal bekendgemaakt worden op zaterdag 14 januari. De zeven kandidaten - Ameerah, Chérine, gala dragot, Gustaph, Hunter Falls, Loredana en The Starlings - zullen dan tijdens een liveshow in Paleis 12 elk twee nummers voorstellen. Ook het publiek zal mee kunnen kiezen wie in mei naar het Verenigd Koninkrijk mag.