Extinction Rebellion stapt af van verstoren openbare orde als tactiek

De Britse tak van klimaatbeweging Extinction Rebellion zegt tijdelijk te zullen stoppen met het verstoren van de openbare orde. Dat frustreert pendelaars en ondernemers, terwijl er ‘weinig veranderd is’.

De eerste mededeling op de website van de organisatie moest duidelijk vooral de aandacht trekken. ‘We quit’ stond daar in witte letters op een zwarte achtergrond. Maar zo’n drastische vaart loopt het niet voor de beweging die vier jaar geleden ontstond.

Extinction Rebellion stopt in Groot-Brittannië voorlopig met acties die overlast veroorzaken voor het publiek en benadrukt het woord ‘voorlopig’. De klimaatbeweging staat bekend om zijn opvallende acties, bijvoorbeeld wegblokkades, maar stopt om meer steun te vergaren in de strijd tegen klimaatverandering. Maar hun ‘belangrijkste tactiek’ is dat voor 2023 niet meer, zegt de organisatie.

Honderden activisten werden de voorbije jaren opgepakt, onder meer omdat ze het verkeer hinderden door zichzelf aan belangrijke infrastructuur vast te hangen of te lijmen. Die acties hebben weinig opgeleverd, luidt het. ‘De uitstoot blijft toenemen en onze planeet is aan versneld tempo aan het sterven.’

Controversieel

‘Terwijl we het nieuwe jaar inluiden, komen we met het controversiële voornemen om tijdelijk af te zien van openbare verstoring als belangrijkste tactiek’, zegt Extinction Rebellion in een mededeling. ‘Dit jaar geven we prioriteit aan aanwezigheid boven arrestatie en relaties boven wegblokkades.’

Ze wil druk zetten op politici. ‘We moeten radicaal zijn in ons antwoord op de crisis en vastberaden in onze inspanningen om de klimaat- en ecologische noodsituatie aan te pakken, zelfs als dat een andere aanpak vergt dan voorheen.’

Volgens de activisten is het noodzakelijk om hun tactieken constant aan te passen. De stap komt nu de Britse regering een nieuwe wet wil introduceren die het moeilijker maakt om protesten te houden die overlast veroorzaken.

‘De voorwaarden voor veranderingen in het Verenig Koninkrijk zijn nooit gunstiger geweest’, schrijft Extinction Rebellion. ‘Het is tijd om gebruik te maken van dit moment. De opeenvolgingen van crisissen geeft ons de unieke kans om mensen te mobiliseren en uit te stijgen boven wat ons traditioneel verdeelt. Niemand kan dit alleen en het is de verantwoordelijkheid van iedereen, niet van één groep. We moeten met velen een gezamenlijk standpunt vinden en ons verenigen om te overleven.’

Vorig jaar lijmden de activisten van Extinction Rebellion zich onder meer vast aan de stoel van de Britse parlementsvoorzitter en blokkeerden zij de Tower Bridge in Londen.