Maandag wordt wisselvallig

Deze maandagvoormiddag regent het flink over het centrum en het oosten, terwijl het over het westen droger is. In de namiddag verlaat de regenzone geleidelijk ons land richting Duitsland.

Na deze storing wordt het wisselvallig en vallen er soms buien, eventueel met een donderslag in het westen. Het blijft overwegend zwaarbewolkt met over het westen in de namiddag wel enkele opklaringen, meldt het KMI.

De maxima, die vanochtend worden opgetekend, schommelen tussen 9 en 12 graden. In de namiddag liggen de temperaturen in het centrum rond 10 graden. De meestal matige zuidwestenwind ruimt aan zee later naar het westen.

Maandagavond neemt de kans op buien af en wordt het ten noorden van Samber en Maas wisselend bewolkt. Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af en blijft het droog. In de Ardennen worden lage wolken gevormd die het zicht kunnen belemmeren. De minima schommelen tussen 2 en 6 graden. De wind is meestal matig uit zuidwest, krimpend naar zuid.

Dinsdag verwachten we vooral in Hoog-België eerst vrij veel lage wolken en opklaringen elders. In de loop van de dag verschijnen er meer opklaringen in het zuiden en het oosten, maar in het westen en het centrum neemt dan de bewolking toe met stilaan kans op wat lichte neerslag in de Kuststreek. De maxima schommelen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 8 of 9 graden in Vlaanderen. De zuidzuidwestenwind is matig en aan zee vrij krachtig.