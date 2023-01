We stellen u de podcast ‘Getekend’ voor waarmee Elena Dikomtis de Prix Europa 2022 (Rising Star Audio) won. Na een ingrijpende gebeurtenis in het leven van haar zoontje vroeg Elena Dikomitis zich af: wat doet een trauma met een kind? Hoeveel van wat kinderen meemaken blijft jaren spoken in hun hoofd? En hoe zou dit dan zijn voor kinderen die met hun ouders zijn gevlucht uit oorlogsgebied?