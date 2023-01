Vlaanderen migratieland (in de prehistorie)

Globalisering bestond al in de prehistorie, tienduizenden jaren geleden, al kostte het wat tijd, want reizen gebeurde toen dus te voet. Het dan over ‘Vlaanderen’ hebben, is wat lastig. Maar de tiendelige serie Het verhaal van Vlaanderen moet ergens beginnen en de makers namen een lange aanloop, in de ijstijd, toen Noordwest-Europa nog onder een ijskap lag en de Noordzee hooguit een barre vlakte was. Zodra het begon op te warmen, kwamen er donkere types aan, uit Afrika, via het Nabije Oosten: de moderne mens, de homo sapiens, jagers-verzamelaars.