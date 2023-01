Wat doet een ingrijpende gebeurtenis met het geheugen van een kind?

We stellen u de podcast ‘Getekend’ voor waarmee Elena Dikomtis de Prix Europa 2022 (Rising Star Audio) won. Na een ingrijpende gebeurtenis in het leven van haar zoontje vroeg Elena Dikomitis zich af: wat doet een trauma met een kind? Hoeveel van wat kinderen meemaken blijft jaren spoken in hun hoofd? En hoe zou dit dan zijn voor kinderen die met hun ouders zijn gevlucht uit oorlogsgebied?





Over de maakster:

Elena Dikomitis werkt al ruim tien jaar als communicatie - en beleidsverantwoordelijk bij humanitaire organisaties in het Midden-Oosten. Als dochter van een Cypriotische vluchteling is ze opgegroeid met verhalen over onrecht en nostalgie naar een verloren thuis. Zowel in haar professioneel als persoonlijk leven documenteert ze de noden, schendingen van rechten en verhalen van mensen in conflictsituaties, in het bijzonder van vluchtelingen. Dit kleurt ook haar werk als podcastmaker.

Haar allereerste audioproducties ’Stoofpot met Za’atar’ en ’The Other Composer’ vielen vorig jaar in de prijzen bij Nederlandse (Oorzaken Korte Golf Wedstrijd) en Amerikaanse podcastwedstrijden (On Air Fest) en dit jaar kreeg haar audiodocumentaire ‘Getekend’ de Prix Europa Rising Star Award voor nieuwe podcastmakers. Dikomitis maakt ook podcasts voor non-profitorganisaties en onderzoeksprojecten. Haar meest recente werk is de podcastreeks Girls Make The City over genderinclusieve openbare ruimte in Brussel.

