‘Energiearmoede’ is woord van het jaar bij Onze Taal

Klimaatklever hadden we al als woord van het jaar. Nu komt daar ook energiearmoede bij. Het eerste kwam van Van Dale, het tweede van Onze Taal.

Het Genootschap Onze Taal heeft energiearmoede verkozen tot het Onze Taal-woord van 2022. Dat maakte Vibeke Roeper, directeur van de taalvereniging, zaterdag bekend op de Nederlandse radio. Vorige week was klimaatklever al verkozen tot woord van het jaar 2022 door Van Dale.

Bijna 29 procent van de leden van Onze Taal koos voor energiearmoede, oftewel ‘het gevolg van de gestegen energieprijzen, die een groot deel van het inkomen van een huishouden opslokken’.

Het woord komt al wat langer voor in het Nederlands en staat sinds 2018 in de Van Dale, maar in het afgelopen jaar is het gebruik ervan sterk toegenomen. ‘Energiearmoede is een rechttoe rechtaan woord zonder opsmuk, wat goed aansluit bij de betekenis’, klinkt het bij Onze Taal.

Op nummer twee, met bijna 23 procent van de stemmen, eindigde geitenpaadje. Dat wordt omschreven als: ‘sluipweggetje; onofficiële, geïmproviseerde manier om iets tot stand te brengen of te bereiken; gebruikt ter aanduiding van de pogingen van het kabinet om stikstofuitstoot in bepaalde gevallen toch toe te laten’.

En als derde, met 13 procent van de stemmen, eindige krimpflatie, of hoe voedselverpakkingen in supermarkten en elders hetzelfde kosten, maar minder volume bevatten.

• Opgelijst: woorden van het jaar 2022

Een mooie in de nominatielijst was alscuus, een excuus dat geen echt excuus is, omdat iemand niet daadwerkelijk zijn verontschuldigingen aanbiedt, maar een bepaalde voorwaarde in het excuus inbouwt. Als ‘sorry zeggen’ lastig is dus. In het Engels hebben ze het dan over een ifpology. U kent het wel: ‘Als ik je gekwetst heb, spijt me dat.’ Dat soort uitspraken.

Andere kanshebbers die het niet haalden, zijn hongerwapen, kijkschaamte, opvangdwang, plaktivist, stikstofcrisis en trekkerboeren.

Onze Taal telt 22.000 leden en is daarmee naar eigen zeggen een van de grootste taalverenigingen ter wereld.