Anita Pointer (74) van The Pointer Sisters overleden

De Amerikaanse zangeres Anita Pointer, een van de oprichters van de R&B-groep The Pointer Sisters, is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar publicist Roger Neal bekendgemaakt, zo bericht CNN zondag.

Anita Pointer is zaterdagavond overleden in haar huis in Los Angeles omringd door haar familie, aldus Neal in een verklaring aan CNN. De doodsoorzaak was kanker, zei hij.

‘Hoewel we diep bedroefd zijn door het verlies van Anita, troosten we ons te weten dat ze nu bij haar dochter, Jada en haar zussen June en Bonnie is en vrede heeft’, aldus de familie van Pointer in een verklaring. ‘De hemel is een liefdevollere, mooie plek met Anita daar.’

De vier Pointer Sisters begonnen meer dan 50 jaar geleden samen te zingen in de kerk van hun geboorteplaats in Oakland (Californië) waar hun vader predikte. Bonnie Pointer en haar jongste zus, June, maakten hun professionele zangdebuut als duo in 1969. Later rekruteerden ze de oudere zussen Anita en Ruth om zich bij hen aan te sluiten, voordat ze in 1973 samen hun eerste album uitbrachten.

The Pointer Sisters wonnen hun eerste Grammy met ‘Fairytale’ in 1974. Andere hits waren ‘Slow Hand’, ‘Neutron Dance’ en ‘Jump’. De groep behaalde in totaal drie Grammy Awards en had dertien Amerikaanse top 20-hits tussen 1973 en 1985.

Anita is de derde Pointer-zus die is overleden. June stierf in 2006 en Bonnie in 2020.