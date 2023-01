Regering Colombia sluit deal over staakt-het-vuren met vijf gewapende groepen

De regering van Colombia heeft een staakt-het-vuren afgesproken van zes maanden met de vijf belangrijkste gewapende groepen in het land.

Dat heeft president Gustavo Petro bekendgemaakt.

De deal geldt voor de linkse Eln-guerilla, dissidenten van de al ontwapende Farc-beweging en drugsbendes. Het akkoord loopt tot 30 juni 2023.

Een eventuele verlenging zal afhankelijk zijn van vooruitgang in de vredesonderhandelingen, aldus Petro. De linkse president beloofde bij zijn aantreden in augustus 2022 met alle gewapende groepen te onderhandelen voor ‘totale vrede’. Petro was zelf ooit lid van de M19-guerillabeweging.

Al sinds de jaren ‘60 heerst er een bloedige strijd tussen de Colombiaanse overheid, linkse guerrilla’s, rechtse paramilitairen en drugsbendes. Bij het conflict zijn honderdduizenden mensen om het leven gekomen.