Benedictus vraagt vergiffenis in zijn geestelijke testament

Paus emeritus Benedictus XVI, die zaterdag op 95-jarige leeftijd overleed, vraagt in zijn geestelijke testament dat in 2006 werd opgesteld, ‘vergiffenis’ aan al wie hij kwaad berokkend heeft.

‘Aan al diegenen die ik op één of andere manier onrecht heb aangedaan, vraag ik uit de grond van mij hart vergiffenis’, schrijft Joseph Ratzinger, die van 2005 tot 2013 paus was. De tekst van 29 augustus 2006 werd zaterdagavond door de persdienst van de Heilige Stoel bekendgemaakt.

De voormalige paus, die begin 2002 in opspraak kwam voor zijn aanpak van gevallen van pedofiele criminaliteit in Duitsland in de periode dat hij aartsbisschop van München was (1977-1982), had al eerder om vergeving gevraagd, terwijl hij tegelijk verzekerde dat hij nooit misdrijven had toegedekt.

‘Ik bid opdat op onze aarde het geloof blijft voortbestaan en ik smeek u, dierbare landgenoten, laat u niet van het geloof afleiden’, schreef de 265ste paus voorts, die de wereld verbaasde door van zijn opdracht af te zien voordat hij zich in een klooster terugtrok. ‘Hou vast aan uw geloof! Laat u niet van de wijs brengen!’, aldus nog Benedictus.

Hij dankte God voor zijn ouders, zus en broer alsook ‘de vele vrienden, medewerkers, professoren en leerlingen’ die aan zijn zijde stonden. ‘En ik wil de Heer danken voor mijn mooie vaderland aan de voet van de Alpen. Beieren, waarin ik altijd de pracht van de Schepper zelf zag schitteren.’