Fleetwood Mac voert ‘Tijdloze’ van Studio Brussel aan, luisteraars Radio 2 gaan voor Queen

De luisteraars van radiozender Studio Brussel hebben ‘The chain’ van Fleetwood Mac naar nummer 1 gestemd in De Tijdloze 100. Bij Radio 2 haalde ‘Bohemian rhapsody’ van Queen het.

Traditiegetrouw sloot radiozender Studio Brussel het jaar af met zijn ‘Tijdloze 100’, de lijst van beste nummers aller tijden volgens de luisteraars. Die stemden dit jaar Fleetwood Mac, voor het tweede jaar op rij, naar de eerste plaats, met het nummer ‘The chain’. Pearl Jam met ‘Black’ en Pink Floyd met ‘Wish you were here’ vervolledigen het podium.

Hoogste nieuwkomer in de lijst was Kate Bush, met ‘Running up that hill’ op nummer 37. Ook ‘Les yeux de ma mère’ van Arno (54), ‘Time’ van Pink Floyd (77) en ‘Cold little heart’ van Michael Kiwanuka (96) staan voor eerst in De Tijdloze 100 .

De luisteraars van Radio 2 kozen dan weer ‘Bohemian rhapsody’ van Queen als beste in hun Top2000. De tweede plaats daar is voor ‘Imagine’ van John Lennon, op nummer 3 prijkt ‘Summer of ‘69’ van Bryan Adams.

Opvallend hier is de opmars van ‘Goeiemorgen, morgen’ van Nicole en Hugo dat van plaats 456 vorig jaar maar liefst naar de vierde stek klimt. De hoogste nieuwkomer is ‘1 op een miljoen’ van Metejoor Feat. Babet dat uit het niets op de tiende plaats komt.

Tijdloze van Studio Brussel

1. ‘The chain’ – Fleetwood Mac

2. ‘Black’ – Pearl Jam

3. ‘Wish you were here’ – Pink Floyd

4. ‘A forrest’ – The Cure

5. ‘Bohemian rhapsody’ – Queen

6. ‘Smells like teen spirit’ – Nirvana

7. ‘Mia’ – Gorki

8. ‘Thinking of a place’ – The War on Drugs

9. ‘Mr. Brightside’ – The Killers

10. ‘Shine on you crazy diamond’ – Pink Floyd



Top2000 van Radio 2

1. ‘Bohemian rhapsody’ – Queen

2. ‘Imagine’ – John Lennon

3. ‘Summer of ‘69’ – Bryan Adams

4. ‘Goeiemorgen, morgen’ – Nicole & Hugo

5. ‘You’re the first, the last, my everything’ – Barry White

6. ‘Viva la vida’ – Coldplay

7. ‘Laat de zon in je hart’ – Willy Sommers

8. ‘Mia’ – Gorky

9. ‘Music’ – John Miles

10. ‘1 op een miljoen’ – Metejoor Feat. Babet

Top2000 van JoeFM

1. ‘Bohemian rhapsody’ – Queen

2. ‘Dancing queen’ – Abba

3. ‘Hotel California’ – Eagles

4. ‘You’re the first, the last, my everything’ – Barry White

5. ‘Careless whisper’ – George Michael

6. ‘Nothing else matters’ – Metallica

7. ‘Paradise by the dashboard light’ – Meat Loaf

8. ‘Africa’ – Toto

9. ‘Summer Of ‘69’ – Bryan Adams

10. ‘Thunderstruck’ – AC/DC

De Willy 1.000

1. ‘Smells like teen spirit’ – Nirvana

2. ‘Black’ – Pearl Jam

3. ‘Killing In The Name’ – Rage against the Machine

4. ‘A forest’ – The Cure

5. ‘Schism’ – Tool

6. Mr. Brightside – The Killers

7. ‘Master Of Puppets’ – Metallica

8. ‘Everlong’ – Foo Fighters

9. Chop Suey! ­ – System of a Down

10. Sabotage – Beastie Boys