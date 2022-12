Engelsman Scott Parker nieuwe coach Club Brugge

Foto: AFC Bournemouth via Getty Images

Club Brugge heeft na het ontslag van Carl Hoefkens niet lang gewacht om zijn nieuwe coach voor te stellen. De club gaat in zee met de 42-jarige Engelsman Scott Parker. Die zat sinds het begin van dit seizoen zonder club nadat hij bij Bournemouth bedankt werd voor bewezen diensten. Parker kan zo maandag meteen zijn eerste training leiden.

Het hing al even in de lucht en werd zaterdagavond rond 18 uur officieel gemaakt: Club Brugge heeft met Scott Parker een opvolger gevonden van de ontslagen Carl Hoefkens. Parker kende in zijn korte periode als hoofdcoach al heel wat hoogtes en laagtes.

Zo mocht hij al twee keer de promotie naar de Premier League vieren (een keer met Fulham en een keer met Bournemouth). Maar zijn periode in de Engelse hoogste klasse werd als coach geen succes. Met Fulham zakte hij meteen en bij Bournemouth werd hij al na vier wedstrijden aan de deur gezet, al had dat ook te maken door onenigheid met het bestuur.

Als speler kan Parker wel een mooi palmares voorleggen. De voormalige middenvelder was onder meer actief bij Chelsea, Tottenham, Newcastle, Fulham en West Ham. Ook verzamelde 18 caps voor de Engelse nationale ploeg.

Club kan Parker zo als vrije coach binnenhalen. Parker wordt volgende week in het Belfius Basecamp verwacht waar blauw-zwart de Engelsman zal voorstellen. Net op tijd om zijn stempel op de ploeg te drukken. Komende zondag staat immers al de clash met Racing Genk op het programma.