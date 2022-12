België en Bulgarije houden elkaar in evenwicht in United Cup tennis

De Belgische tennissers zijn in Australië met wisselend succes begonnen aan de ontmoeting met Bulgarije in de United Cup, een nieuwe competitie met gemengde teams. Alison Van Uytvanck zette ons land op voorsprong, maar door de nederlaag van David Goffin hangen de bordjes weer in evenwicht.

De United Cup is een nieuwe tenniscompetitie met gemengde teams. Achttien landen nemen deel en werden ingedeeld in zes groepen van telkens drie landen. De zes groepswinnaars spelen play-offs voor een plaats in de halve finales. Van de drie verliezers van die play-offs wordt het team dat het beste presteerde in de groepsfase ook opgevist voor de Final Four. Elke confrontatie bestaat uit twee enkelspelen bij zowel de mannen als vrouwen en een gemengd dubbel.

Alison Van Uytvanck (WTA 72) mocht als eerste aan de slag voor de Belgen. Ze versloeg Isabella Shinikova (WTA 381) in drie sets (6-1, 3-6 en 6-3).

De zege deed Van Uytvanck plezier: ‘Ik ben tevreden over mijn niveau en ben blij dat ik België een eerste punt kon bezorgen. De eerste match spelen voor je land is nooit makkelijk’, reageerde ze. ‘Ik ben goed aan de partij begonnen, speelde agressief en maakte weinig fouten. in de tweede set krikte zij haar niveau op en dat bracht me toch wat aan het twijfelen. Gelukkig kon ik me in de derde set herpakken. Ik ging de punten aan het net zoeken en dat werkte.’

Het format van deze nieuwe competitie bevalt Van Uytvanck wel: ‘Zoiets zouden ze vaker mogen organiseren. Het is leuk dat de mannen erbij zijn. Ze spelen een ander soort tennis. Door ze hier te zien spelen, kunnen we er ook iets van leren.’

David Goffin (ATP 53) nam het daarna op tegen de Bulgaarse nummer een Grigor Dimitrov (ATP 28). Goffin moest in twee sets (6-4 en 7-5) de duimen leggen. De tussenstand tussen beide landen is na twee partijen zo 1-1.

De overige wedstrijden in de ontmoeting tussen België en Bulgarije worden zondag afgewerkt. Dan neemt Elise Mertens (WTA 29) het op tegen Viktoriya Tomova (WTA 90) en is er de partij tussen Zizou Bergs (ATP 129) en Dimitar Kuzmanov (ATP 196). Mertens en Goffin sluiten de ontmoeting af in het gemengd dubbel tegen Tomova en Dimitrov.

Het is voor het Belgische team de eerste partij in groep A van de United Cup. Bulgarije verloor het openingsduel met 4-1 van Griekenland, het topreekshoofd en het derde land in de poule. Maandag en dinsdag nemen de Belgen het op tegen de Grieken.

Nadal en Zverev beginnen seizoen met nederlaag

Rafael Nadal (ATP 2) verloor zijn eerste duel in de United Cup-ontmoeting van Spanje tegen Groot-Brittannië. Cameron Norrie (ATP 14) was in drie sets (3-6, 6-3 en 6-4) te sterk.

Alexander Zverev heeft zaterdag in Sydney zijn comeback gemaakt op het ATP-circuit. De 25-jarige Duitser verloor het eerste duel van de United Cup-ontmoeting van Duitsland tegen Tsjechië. Tegenstander Jiri Lehecka (ATP 81) haalde het in twee sets (6-4 en 6-2).