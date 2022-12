Waar het coronavirus elders naar de achtergrond lijkt te verdwijnen, houdt het virus China opnieuw in een ijzeren houdgreep. Naast de grote steden vallen ook de kleinere provinciesteden ten prooi aan een besmettingsgolf. Op de Chinese sociale media gaan er beelden rond van de stad Linyi, in het oosten van China.

In Linyi kunnen de crematoria niet meer volgen. Er zijn ook niet genoeg brancards om de coronadoden te kunnen vervoeren, waardoor men verplicht is om straatmeubilair te gebruiken. Volgens de officiële cijfers is zijn er amper doden door het coronavirus gevallen.