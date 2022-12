Wat gebeurt er na overlijden van paus emeritus Benedictus XVI?

De overleden paus emeritus Benedictus XVI zal op 5 januari begraven worden, zo maakte het Vaticaan bekend. Zijn lichaam wordt tot maandag opgebaard in de Sint-Pietersbasiliek voor een laatste groet. Maar over wat er verder moet gebeuren, heerst nog veel onduidelijkheid.

Zaterdagochtend om 9.34 uur is paus Benedictus XVI overleden in het Mater Ecclesiae-klooster in Vaticaanstad. Dat meldde een woordvoerder. Normaal gezien volgt het Vaticaan zeer uitgebreide protocollen in het geval van een pauselijk overlijden, maar wat er moet gebeuren als een gepensioneerde paus sterft, is veel minder bekend. Een paus zit zijn ambt gewoonlijk uit tot aan zijn dood: Benedictus was de eerste in 600 jaar die aftrad. Het Vaticaan zal daarom later op de dag met meer details naar buiten komen.

Het is wel al bekend dat zijn begrafenis op donderdag 5 januari zal plaatsvinden, maar hoe die uitvaart er zal uitzien blijft een mysterie. Tot maandag wordt het lichaam opgebaard in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad voor een laatste groet.

Benedictus bracht de laatste jaren van zijn leven door in een verbouwd klooster in de tuinen van het Vaticaan. Hij koos ervoor om zijn pauselijke naam te behouden en kleedde zich in het wit, zoals de regerende paus Franciscus.