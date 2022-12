28-jarige student opgepakt na mysterieuze moord op vier studenten in Idaho: ‘Het onderzoek begint opnieuw’

De politiediensten van de Amerikaanse staat Pennsylvania hebben vrijdag een 28-jarige man gearresteerd in verband met de mysterieuze moord op vier studenten in november. Het gaat om Bryan Christopher Kohberger, een student aan een andere universiteit dan de slachtoffers. Hij wordt verdacht van moord en inbraak.

De politie vond op 13 november de lichamen van drie vrouwelijke en één mannelijke student van de universiteit van Idaho in het huis dat de meisjes huurden in Moscow, een stadje in de staat Idaho. De slachtoffers zouden ’s nachts om het leven gebracht zijn met een mes of een ander scherp voorwerp.

De moorden bleven een mysterie, tot het onderzoek vrijdag plots in een stroomversnelling beland leek te zijn. De politiediensten maakten bekend dat er een verdachte opgepakt was. Het gaat om de 28-jarige Bryan Kohberger, een student aan de universiteit van Washington op goed 16 kilometer van de universiteit van Idaho. Hij werd opgepakt in zijn woning in Albrightsville, in Pennsylvania.

Heel veel tips

Op een persconferentie vrijdagavond maakte de politie bekend dat de man verdacht wordt van moord en inbraak. Verder bleef politiechef James Fry karig met commentaar. Wat de band van Kohberger met de slachtoffers is, ‘wordt onderzocht’ en ‘maakt deel uit van het onderzoek’. Een eventueel motief? ‘Dat onderzoeken we en daar kunnen we nog niets over zeggen.’ Ook naar een moordwapen wordt nog gezocht.

De politie liet wel uitschijnen dat er nog heel veel onduidelijkheden zijn in de zaak. ‘Dit is niet het einde van dit onderzoek. Dit is een nieuw begin’, zei ook openbaar aanklager Bill Thompson op de persconferentie. Daar vroeg de politiechef de aanwezige media om de naam van de man te verspreiden en lezers en kijkers te vragen om de politie meer informatie te bezorgen over de verdachte. ‘We hebben dankzij jullie al heel veel tips binnengekregen en we hopen dat dat opnieuw gebeurt’, klonk het.

De verdachte heeft nu de keuze om vrijwillig uitgeleverd te worden aan de staat Idaho. Weigert hij dat, dan wordt de procedure daarvoor opgestart. ‘En dan zal het langer duren voor hij hier is’, zei Fry.

Zucht van opluchting

De lokale politie zou in de afgelopen zes weken meer dan 13.000 tips binnengekregen hebben via e-mail en telefoon. Daarnaast kwamen er ook nog 6.000 digitale tips binnen. Ze spraken uiteindelijk met 300 mensen over het onderzoek.

Opmerkelijk is dat twee andere inwoners van de woning van de meisjes die bewuste nacht blijven slapen zijn, terwijl de meisjes doodgestoken werden. De familie van Kaylee Goncalves liet aan ABC News weten de verdachte niet te kennen en opgelucht te zijn dat er iemand opgepakt is. Die opluchting deelt de politie met hen, zei de politiechef op de persconferentie. ‘Dit is een enorme zucht van opluchting voor de hele gemeenschap die al zes weken haar adem inhield.’