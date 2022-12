Paus Benedictus XVI overleden: de paus die niet sterk genoeg bleek voor het ambt van Petrus

Eén keer verraste Benedictus XVI de wereld: op 11 februari 2013 trad hij af als paus. De schandalen in de kerk waren hem boven het hoofd gegroeid. Benedictus stierf vlak voor het nieuwe jaar in Vaticaanstad. Hij werd 95. Zijn opvolger Paus Franciscus had al gemeld dat Benedictus ‘erg ziek’ was.

Toen hij op 19 april 2005 het balkon van de Sint-Pietersbasiliek betrad en de wereld kennis kon maken met paus Benedictus XVI, waren de reacties – zeker in de westerse wereld – veeleer negatief. Was dat de man die de katholieke kerk aan het begin van de 21ste eeuw moest leiden? Joseph Ratzinger stond immers niet bekend als de meest vooruitstrevende kardinaal. De media haalden meteen de bekende koosnaampjes boven: Joseph Ratzinger was ‘de Panzerkardinal’ of ‘de rottweiler van God’. The Sunday Times gaf de Engelse katholieken de raad mee: ‘Neem Latijnse lessen en ga leren leven als fundamentalist’.

Foto: AFP

Dat de kardinalen voor Ratzinger hadden gekozen, was geen verrassing. Zij vonden dat de conservatieve erfenis van Johannes Paulus II niet verloren mocht gaan en Ratzinger had zich tijdens het conclaaf sterk gemaakt dat hij daarover zou waken. Hij was op dat moment ook de deken van het college van kardinalen en die vonden dat hij ‘het slimste jongetje van de klas’ was. Als prefect van de congregatie voor de geloofsleer was Ratzinger meer dan twintig jaar de behoeder van de ware lijn. En dat was duidelijk een conservatieve lijn. Maar vriend en vijand gaven grif toe dat de Duitse kardinaal dat op een theologisch briljante wijze deed.

Maar was hij de man de katholieke kerk op dat moment nodig had? Zeker in het Westen twijfelden velen. Als Duitser zou hij ‘de noden van de westerse mens’ beter aanvoelen, opperden enkele optimisten. Maar toen hij op 11 februari 2013 aftrad, was de conclusie helder: zijn pontificaat was geen groot succes geweest. De crisis in de kerk was alleen maar groter geworden.

Mohammed-flater

Ratzinger was er vooral in geslaagd mensen tegen zich in het harnas te jagen. Nauwelijks een jaar nadat hij tot paus was gekozen, hield hij een toespraak die de moslimwereld in rep en roer zette. Aan zijn vroegere universiteit in Regensburg citeerde hij een Byzantijnse keizer over de profeet Mohammed: ‘Laat mij zien wat Mohammed voor nieuws heeft gebracht en je zult slechts slechte en onmenselijke dingen vinden’.

De wereld stond op zijn kop, maar Benedictus was zich van geen kwaad bewust. Hij, de erudiete theoloog, had alleen geciteerd. Achteraf verontschuldigde hij zich en maakte hij het goed door in de Blauwe Moskee in Istanbul te bidden, samen met de grootmoefti.

Een nog grotere flater was zijn voornemen om de omstreden Britse bisschop Richard Williamson te rehabiliteren. Williamson was een notoire loochenaar van de Holocaust, maar ook een voorman van het Pius X-genootschap, de aanhangers van bisschop Lefebvre, die uit de Kerk was gezet. In zijn ijver om de eenheid binnen de Kerk te herstellen, had hij de Holocaust-mening over het hoofd gezien. De Williamson-flater leverde de paus zelfs de toorn van Angela Merkel op.

Die Pius X-episode zei vooral iets over de richting die Ratzinger de kerk wilde uitsturen. Hij wilde de ‘fouten’ van het Tweede Vaticaans Concilie herstellen. Het mysterie was volgens hem verloren gegaan, vooral in de liturgie. Daarom wou hij de Tridentijnse rite weer toelaten: de kerkdienst verloopt daarbij grotendeels in het Latijn en is gebaseerd op het missaal van 1962.

Toch is het te gemakkelijk om Benedictus alleen maar als aartsconservatieve scherpslijper weg te zetten. Hij was erg begaan met Europa en met de waarden van het verlichtingsdenken. Alleen vond hij dat Europa, door zijn christelijke wortels te negeren, op de verkeerde weg zat. Op sommige thema’s nam hij ‘linkse’ standpunten in. Hij veroordeelde de invasie in Irak, was tegen de doodstraf en was , net als zijn opvolger Franciscus, tegen de ongebreidelde vrije markt.

Misbruik te laks aangepakt

Maar het pontificaat van Benedictus werd vooral overschaduwd door de misbruikschandalen die opnieuw in alle hevigheid waren losgebarsten. Alle Vaticaan-watchers waren het erover eens dat die hem zwaar aangrepen. Hij vond het verschrikkelijk dat zijn priesters – van wie hij de hoogste morele verwachtingen had – zich aan kinderen vergrepen. Toen hij paus werd, wist Benedictus heel goed dat er verschrikkelijke zaken aan de hand waren. Dat hadden schandalen in de Verenigde Staten en Ierland eind jaren 90 aangetoond.

Foto: Vandeville Eric/ABACA

Maar tijdens zijn pontificaat kwamen de schandalen opnieuw in alle hevigheid naar boven. In zijn geboorteland Duitsland, in Oostenrijk, in Nederland en in België werd het deksel van de beerput gelicht. Benedictus trad zeker kordater op dan zijn voorganger Johannes Paulus, maar toch bleef de indruk dat de kerk te laks was. Benedictus bleek niet opgewassen tegen enkele topkardinalen die vonden dat hij te voortvarend te werk ging. Aan het einde van zijn pontificaat was de kloof met de gelovigen alleen maar breder geworden.

• Voormalige paus Benedictus excuseert zich, maar ontkent toedekken seksueel misbruik

Ook in het Vaticaan bleef het rommelen. Een van de hoofdbekommernissen van Benedictus was de Romeinse curie – het bestuur van de Kerk – in orde te brengen. Een jaar voor hij aftrad, was Vatileaks losgebarsten. De Italiaanse journalist Gianluigi Nuzzi was in het bezit was gekomen van hoogst vertrouwelijke Vaticaanse documenten. Het boek dat Nuzzi daarover schreef, schetste een weinig fraai beeld van het Vaticaan, een oord vol jaloezie, intriges en financieel wanbeleid. Benedictus voelde dat hij de stal niet uitgemest zou krijgen. Hij was geen bulldozer, maar een verfijnde intellectueel. Dat besefte hij zelf heel scherp.

‘Na herhaaldelijk gewetensonderzoek voor God, ben ik tot de zekerheid gekomen dat mijn krachten, door mijn gevorderde leeftijd, niet langer volstaan om het ambt van Petrus naar behoren te vervullen’, zei hij bij zijn terugtreden.

Kamergeleerde

Het liefst schreef hij theologisch doorwrochte boeken. Daarvoor kreeg hij wel veel lof. Als paus schreef hij schreef drie Jezus-boeken en drie encyclieken. Zijn eerste, Deus Caritas Est , kon zelfs op de goedkeuring rekenen van Hans Küng, een van zijn scherpste criticasters. Benedictus kon scherp formuleren, want hij had een uitgesproken mening en een diep geloof. Tegelijk stond hij ook open voor tegenreacties. Hij wou altijd de dialoog aangaan, maar dat deed hij wel vanuit een erg groot geloof in het eigen gelijk. ‘Zelfs naar pauselijke normen is zijn geloof in zichzelf bijzonder groot’, schreef The Guardian ooit. Veel meer dan een kerkleider was Ratzinger een kamergeleerde. Hij was dat beter gebleven, merkten zijn critici wel eens op.

Zijn terugtreden als paus was voor hem zeker een opluchting. Na zijn emeritaat bleef Benedictus in het Vaticaan wonen. Aanvankelijk was er de vrees dat hij zijn opvolger voor de voeten zou gaan lopen. Dat deed hij niet. Dat liet Franciscus – wel het bulldozer-type – ook niet toe. Slechts één keer liep het fout tussen de twee. Twee jaar geleden raakte bekend dat Benedictus samen met kardinaal Sarah een boek had geschreven waarin zij zich kantten tegen de plannen van Franciscus om het priestercelibaat minder streng in te vullen. Maar Benedictus liet snel weten dat zijn naam niet op de flap zou komen.

Ook dat tekende hem. Hij wilde vooral niet dat hij nog een keer een onderwerp van controverse werd. Zijn diepste wens was dat de kerk, waarvoor hij zijn hele leven had gegeven, het goed zou doen.