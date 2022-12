Minder taxi’s door personeelstekorten, van Gent tot Zonhoven

Wie de jaarovergang op verplaatsing viert en rekent op een taxi om thuis te komen, riskeert in de kou te blijven staan: door een tekort aan chauffeurs én wagens zijn veel taxibedrijven nu al volgeboekt. ‘Een taxi delen, zal de boodschap zijn.’

Een ‘absurd hoge vraag’, een gebrek aan chauffeurs en zelfs te weinig wagens, omdat die met mankementen in de garage moeten blijven: de taxisector krijgt af te rekenen met een perfecte storm, en de kans dat niet iedereen die dat wil tijdens de oudejaarsnacht met een taxi weer thuis geraakt, lijkt groot.

‘We zijn tijdens de coronacrisis heel wat personeel verloren’, zei Pierre Steenberghen van de Nationale Groepering voor Taxibedrijven (GTL) aan Het Nieuwsblad. De sector zag een vierde van de chauffeurs vertrekken. ‘Intussen is het personeelsbestand weer wat gegroeid, maar we blijven kampen met een tekort van 20 procent.’ Volgens GTL raakt dat gat moeilijk gevuld door een te krappe arbeidsmarkt, maar ook te strenge voorwaarden voor nieuwe chauffeurs. Die moeten allemaal over een blanco strafblad beschikken, en een mondelinge en schriftelijke taaltest voltooien op het niveau B1. ‘Dat is een hoge eis in een sector zo divers als de onze’, zegt Steenberghen. ‘Wij zouden graag Oekraïense vluchtelingen aan het werk zetten, maar zij kunnen nooit aan die voorwaarden voldoen.’

Ritten beperken

Bovenop dat personeelstekort komt alvast in Antwerpen een gebrek aan voertuigen. ‘Ik heb dertig wagens die op dit moment stilstaan. Een ongeziene situatie’, zei Koen Van Oorschot van de Antwerpse taxifederatie in Het Nieuwsblad. ‘Ze vallen één voor één uit vanwege technische mankementen. En zelfs als ik een garagist heb die eraan kan werken, is er ook nog een gebrek aan wisselstukken.’

Dat leidt in grote steden als Antwerpen, Brussel en Gent, maar ook in kleinere gemeenten als Lommel of Zonhoven tot problemen. ‘We kunnen niet meer taxi’s bemannen dan we chauffeurs hebben’, zegt Marc Vrancken van Taxi V-Cab in Zonhoven aan VRT Nws. ‘Dus zijn we verplicht onze ritten te beperken.’

En dat op een moment dat de vraag ‘absurd hoog’ is, zegt Khalid Mo van Taxi Gent 222, nu oudejaarsavond zich voor het eerst sinds eind 2019 nog eens normaal aandient en veel mensen op verplaatsing vieren. Oudejaarsavond is altijd een moment waarop de plaatsen duur zijn, vanavond belooft dat eens te meer zo te zijn. ‘De wachttijden zullen oplopen’, zegt Steenberghen aan VRT Nws. ‘Een taxi delen, zal de boodschap zijn.’