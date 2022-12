Tariflette is stevige winterkost uit de Franse Alpen en wordt klassiek met aardappelen, kaas, spek en uien gemaakt. Voor een ovenschotel die kan dienen als volwaardig avondmaal smokkelden we er ook knolselder in. Het spek werd ingeruild voor hazelnoten en de kaas voor edelgistvlokken. Omdat die vlokken wel dezelfde smaak maar niet dezelfde textuur hebben, gaat er ook wat plantaardige room in voor meer smeuïgheid. Met als resultaat een krachtig gerecht dat toch niet zwaar valt.

Ingrediënten

(voor 2 grote of 3 kleine eters)

500 g krieltjes

550 g knolselder

3 sjalotten of kleine uien

1 teen knoflook

200 ml plantaardige room (wij gebruikten amandelroom)

100 g geroosterde hazelnoten

6 el edelgistvlokken

Enkele takjes verse tijm

1 tl gedroogde salie

3 blaadjes (verse) laurier

125 ml wijn

Zwarte peper van de molen & zout

Voor de crumble:

50 g hazelnoten

2 sneetjes brood, zonder korst

2 el edelgistvlokken

1 tl gedroogde salie

Enkele afgeritste takjes tijm

4 el olijfolie

Zwarte peper van de molen & grof zeezout

Bereiding

1. Snijd de sjalotten in fijne halve ringen en stoof in 10 minuten zacht in een grote pan of kookpot met stevige bodem op een middelhoog vuur. Hak de knoflook fijn en voeg in de laatste 5 minuten toe samen met een snuf peper en zout.

2. Verwarm de oven tot 180 °C. Schil de knolselder en snijd (handig met een mandoline) in schijfjes van 3 mm dik. Doe hetzelfde met de aardappelen. Gebruik je krieltjes, dan hoef je die niet te schillen. Voeg toe aan de sjalot, samen met de kruiden en een flinke snuf peper en zout. Hak de hazelnoten grof en doe ze er samen met de edelgistvlokken en room bij. Roer om en schep over in een ovenschaal. Giet de wijn erbij en druk even aan. Dek af met aluminiumfolie en zet 1 uur in de oven.

3. Mix voor de crumble de hazelnoten, edelgistvlokken, kruiden en het in stukjes gebroken brood half grof in de blender. Meng er een flinke snuf peper en zout en de olijfolie onder. Strooi over de tariflette en zet onafgedekt nog 15 minuten in de oven.

Lekker voor erbij: een eenvoudige groene salade (denk veldsla, postelein, waterkers, …) met een pittige mosterdvinaigrette. Die maak je door 3 el wijnazijn, 50 gram graanmosterd, 75 ml olijfolie en een snuf peper en zout in een bokaaltje met deksel erop even krachtig te schudden.

Recept: Johanna Goyvaerts

Foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven