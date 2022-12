Dagrecord nu al verbroken: oudejaarsavond blijft overwegend droog met zeer zachte temperaturen

Er valt zaterdagochtend vooral nog regen in het centrum en noorden van het land. In het zuidoosten wordt het al snel droog. Daarna schuift de zone met droog weer beetje bij beetje op vanuit het zuiden.

Zaterdagochtend stegen de temperaturen al tot 16,2 graden in Ukkel, zo meldt meteoroloog David Dehenauw. Het vorige dagrecord dateert van 2021 en bedroeg toen 14,0 graden, zegt Dehenauw. ‘Dit record is dus nu al verpulverd’, klinkt het. In de namiddag zijn er bovendien opklaringen mogelijk, vooral in het zuidoosten van het land. Elders blijft het vaak zwaarbewolkt, meldt het KMI. Mogelijk sneuvelt dus ook het record van de warmste decemberdag.

Er staat nog steeds een vrij krachtige tot soms krachtige zuidwestenwind. Rukwinden rond 70 km/uur of plaatselijk nog iets meer, blijven mogelijk.

Op oudejaarsavond is het in de meeste gebieden droog met vooral ten zuiden van Samber en Maas opklaringen. ‘s Nachts wordt het betrokken en tijdens het tweede deel van de nacht gaat het over het westen regenen. Zondagochtend liggen de temperaturen tussen 9 en 14 graden. De zuidwestenwind waait eerst nog vrij krachtig, aan zee krachtig, maar neemt af naar matig tot soms vrij krachtig. Rukwinden tot 60 km/uur of tijdelijk nog wat meer voor middernacht.

Op Nieuwjaarsdag is het meestal grijs en zacht. In de voormiddag lijkt het vaak droog te zullen zijn maar in de loop van de namiddag gaat het wellicht opnieuw regenen vanuit Frankrijk. Het gaat om een zwabberend front, waardoor de neerslaghoeveelheden sterk kunnen verschillen. Het lijkt er nu op dat de meeste neerslag ten zuiden van Samber en Maas zal vallen. De maxima worden in de ochtend bereikt en schommelen tussen 10 graden in de Hoge Venen tot 13 of 14 graden in het noorden van het land. Er waait een matige zuidzuidwestenwind.