De Croo roept kern samen over Engie-deal

De regeringstop buigt zich zaterdagochtend om tien uur over de gesprekken met Engie. Het is momenteel nog onduidelijk of dat er een deal is of dat de premier een update van de onderhandelingen wil geven.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) zei vlak voor het kerstreces dat het nog altijd de bedoeling was om voor het jaareinde dé deal te sluiten met Engie over het langer openhouden van de twee jongste kerncentrales. De belofte om daarover voor het jaareinde een definitief akkoord te sluiten met Engie werd in juli gemaakt. Toen sloten de twee al een princiepsakkoord dat Engie zelf nog bestempelde als niet-bindend. Het was de eerste stap waarbij Engie mee in de fuik werd getrokken, maar een onvoldoende stap om Engie al te verplichten om met daden van die verlenging ook echt werk te maken.

Het akkoord waaraan nu wordt gewerkt, moet dat engagement met een nieuwe stap toch al een stuk bindender maken, en moet er vooral voor zorgen dat Engie en de nucleaire waakhond Fanc na de kerstvakantie zo snel mogelijk met de voorbereidingen starten om Doel 4 en Tihange 3 tien jaar langer open te houden vanaf 2026. Want aan de verlenging gaat nog een lang proces vooraf. Daarom is het nodig dat er nu snel een akkoord komt, al steekt dat ook niet op een dag meer of minder. ‘Het is niet dat het licht zal uitgaan als er vannacht geen akkoord is’, wordt de deadline binnen Vivaldi zelf ook sterk gerelativeerd.

De deadline van Nieuwjaar is vooral een politieke deadline die De Croo zichzelf heeft opgelegd. Maar als het akkoord pas volgende week valt, is er ook politiek nog geen man over boord. Het politieke bedrijf draait ook dan nog op een laag tempo. Het parlement is nog in kerstreces waardoor de premier niet meteen spitsroeden zal moeten lopen als de deal wat later rond is. Belangrijker is dat het akkoord goed in elkaar zit.

Berging van kernafval

En die onderhandelingen lopen constructief maar moeizaam, klonk het vrijdag nog. ‘Met ups en downs’, viel te horen. Elders luidde het dan weer dat ‘millimeter per millimeter’ vooruitgang wordt geboekt. De premier en energieminister Tinne Van der Straeten vormen samen met hun kabinetschefs het kernteam. Daarrond cirkelen verschillende technische teams. Documenten worden heen en weer gestuurd. De onderhandelingen lopen meestal fysiek, maar ook per telefoon of via videocall als Engie-ceo Catherine MacGregor bij de gesprekken betrokken is.

Het zijn dan ook erg complexe onderhandelingen. Daarbij wordt eerst en vooral meer duidelijkheid verwacht over de verdeling van de lusten en de lasten van de verlenging. In de zomer werd overeengekomen dat de jongste kerncentrales in een aparte vennootschap zouden gestopt worden, waarvan Engie en de overheid elk de helft in handen krijgen. Het dagelijkse beheer daarvan blijft wel in handen van Engie. Deze onderhandelingen zouden bijvoorbeeld al iets meer licht moeten werpen op wat de overheid in de vennootschap moet inbrengen om de helft van de kerncentrales in handen te krijgen en hoe de kosten voor de berging van het afval als gevolg van de verlening precies verdeeld worden.

Daarnaast blijft de hamvraag hoeveel geld Engie opzij moet zetten voor de berging van het afval uit het verleden. Engie wil een maximumfactuur. Maar het is niet eenvoudig om die al vast te leggen zolang niet duidelijk is hoe en waar het kernafval zal geborgen worden. Het is nu al duidelijk dat dit een akkoord wordt met nog heel wat losse eindjes, maar wel met voldoende spelregels om die losse eindjes aan elkaar te knopen zodat de eerste effectieve stappen naar een verlenging gezet kunnen worden.