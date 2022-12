‘Planteneters’. Denk bij de titel van dit boek niet meteen dat alles rond planten draait. Elisabeth Van Lierop maakt dan wel veganistisch eten, maar wil het ook toegankelijk maken, zoals deze vegan ‘twix’. ‘De bodem is een krokant koekje, daarop een laag pindakaramel, gehuld in een laagje pure chocolade.’

Ingrediënten:

Koekjeslaag

90 g vegan boter op kamertemperatuur

40 g suiker of caster sugar

120 g bloem

snuif zout

1/2 kl vanille-extract

Karamellaag

50 g kokosolie

150 g pindakaas

100 ml ahornsiroop

flinke snuif zout

Chocoladelaag

150 g chocolade

1 el kokosolie

Bereiding:

1. Klop de vegan boter een vijftal minuten op totdat deze licht en fluffy is.

2. Voeg de suiker toe en meng, voeg ten slotte de bloem, het zout en vanille-extract toe en meng tot een egaal deeg.

3. Doe het deeg in een met bakpapier bekleed rechthoekig cakeblik. Prik met een vork gaatjes in het deeg en laat het deeg 10 minuten rusten in de ijskast.

4. Bak 20 à 25 minuten aan 180 °C of totdat het goudbruin begint te worden.

5. Laat de bodem afkoelen.

6. Meng ondertussen de kokosolie, pindakaas, ahornsiroop en zout tot een karamel.

7. Giet de pindakaramel over de bodem en zet minstens een uur in de diepvries.

8. Smelt de chocolade met de kokosolie au bain-marie of in de microgolf in intervallen van 30 seconden.

9. Snijd de koekjes en karamellaag in langwerpige repen en dompel deze in de gesmolten chocolade. Bewaar deze ‘Twix’ 5 dagen in de koelkast of een maand in de diepvries.

Recept: Elisabeth Van Lierop

Foto: rr