Kaas staat hoog in de ranking van weinig duurzame voedingsproducten, onder meer omdat voor de productie van een kilogram alleen al tien liter melk nodig is. Door de melk in traditionele kazen te vervangen door cashewnoten, amandelen, kokosolie, bonen of linzen, krijg je duurzame ‘nepkazen’ die zelfs de melkbrigade zullen verbazen.

Ingrediënten

130 g cashewnoten

2 1/2 tl citroensap

1 1/4 tl witte azijn

1/2 tl zout

Een snufje mosterdpoeder

Bereiding

1. Maal de cashewnoten tot kruimels in een keukenrobot. Doe er de rest van de ingrediënten bij en meng tot een massa die aan elkaar kleeft als je erop drukt.

2. Vorm de massa tot een punt, bewaar in een afgesloten container of wikkel in waspapier en laat minstens een nacht uitharden in de koelkast.

3. Tot zeven dagen houdbaar in de koelkast, uit de koelkast wordt de kaas opnieuw zacht. Kan geraspt of geschaafd worden om te gebruiken bij pasta, pizza of ovenschotels.

Recept: Johanna Goyvaerts

Foto: Karmen Ayvazyan