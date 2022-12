Elise Van de Poele ontwikkelt kookrecepten. In dit boek kookt ze met lokale, pure en duurzame ingrediënten. Haar doel is om mensen lekker, eenvoudig en met respect voor de omgeving te laten eten. Vlees, vis en zuivel spelen niet de hoofdrol, schrijft ze in haar voorwoord. Het zijn ‘smaakmakers, het extraatje bij de gerechten’.

Ingrediënten:

Voor de linzengehaktballetjes:

- 150 g rode linzen

- 1 ui

- 1 teentje knoflook

- 150 g kastanjechampignons

- 250 g gemengd gehakt (of varkensgehakt of kippengehakt)

- 1 ei

- 80 g oud broodkruim of paneermeel

- olie (warm)

- nootmuskaat

- peper en zout

En verder:

- 1 ui

- 1 teentje knoflook

- 3 wortelen

- 400 g gepelde tomaten in blokjes (uit blik of vers)

- 2 takjes tijm

- 1 el balsamico- of rodewijnazijn

- 1 tl suiker

- 1 tl marmite of ½ bouillonblokje

- 500 g bloemige aardappelen

- 700 g knolselderij

- scheutje melk

- 2 el boter

- handvol bladpeterselie

- olie (warm)

- nootmuskaat

- peper en zout

Bereiding:

1. Kook de linzen gaar in water zonder zout. Giet af en laat goed uitlekken.

2. Pel en snipper de ui. Pel en plet de knoflook. Hak de champignons grof. Stoof de ui, knoflook en champignons gaar in een beetje olie en kruid met peper en zout. Giet samen met de linzen in een blender en hak fijn. Meng met het gehakt, het ei en het broodkruim. Kruid met voldoende peper, zout en nootmuskaat. Zet minstens 1 uur in de koelkast.

3. Maak je handen nat en rol bolletjes van het mengsel. Bak ze met een scheutje olie in een pan of in de oven goudbruin en gaar.

4. Voeg bij het gehaktmengsel gerust diverse kruiden naar keuze toe, zoals verse kruiden of curry, garam masala, chilipoeder.

5. Pel en snipper de ui. Pel en plet de knoflook. Schil de wortelen en snijd in blokjes. Verhit een scheut olie en stoof de ui, knoflook en wortel gedurende 8 minuten. Voeg de tomatenblokjes, een scheutje water, de takjes tijm, de azijn, suiker en marmite toe en laat 25 minuten zachtjes koken.

6. Schil de aardappelen en knolselderij, snijd in grove stukken en kook ze gaar in gezouten water. Giet af, laat even drogen in de warme pan en pureer. Meng met een scheutje melk en de boter en kruid met peper, zout en nootmuskaat.

7. Serveer de balletjes met de tomatensaus en knolselderijpuree. Garneer met gehakte bladpeterselie.

Recept: Elise Van de Poele

Foto: rr