We stonden eerder sceptisch tegenover het concept vegan mayonaise of veganaise. Maar na het maken van deze sausjes moeten we onze mening herzien. Mayonaise zonder ei is bijna nog romiger. Met trots presenteren we een versie met sojamelk, een emulgator die moeiteloos de bindende kracht van eidooiers evenaart.

Ingrediënten

(voor 1 pot)

100 ml sojamelk (ongezoet)

2 el mosterd

2 el (kruiden)azijn of citroensap

200 ml zonnebloemolie

Zwarte peper, zout

Bereiding

1. Schud de bus sojamelk voor gebruik. Giet ze samen met alle andere ingrediënten behalve de olie in een hoge maatbeker. Zet de staafmixer erin en giet de zonnebloemolie er in een dun straaltje bij (op dezelfde manier als wanneer je traditionele mayonaise maakt) tot alles mooi bindt en je een dikke saus hebt.

2. Proef of er nog extra peper of zout nodig is.

De hoeveelheid mosterd en azijn lijkt veel in verhouding tot de sojamelk, maar wees gerust, in het eindresultaat smaken ze niet te sterk door.

Recept: Johanna Goyvaerts

Foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven