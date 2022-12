Omdat een maaltijd pas af is met een groene salade, bedachten we een versie met een luchtig geklopte mieriksworteldressing. Een eenvoudige en toch chique salade met hetzelfde opbeurende effect als een lange wandeling in de vrieskou.

Ingrediënten (voor 6 personen)

1 kleine venkel

50 g veldsla

4 little gems of slaharten

1 hand kervel

Voor de mierikswortelroom:

125 ml plantaardige room

100 g veganaise

50 g geraspte mierikswortel uit een potje

1 snufje zout

Voor de afwerking:

2 el gehakte pistachenootjes

1 el venkelzaad

Olijfolie

Zwarte peper & grof zeezout

Bereiding

1. Klop de room stijf en roer er voorzichtig de rest van de ingrediënten voor de mierikswortelroom onder. Alles moet mooi maar luchtig onder elkaar gemengd zijn. Zet in de koelkast tot gebruik. Schaaf of snijd de venkel in flinterdunne plakjes en leg in een kom met ijskoud water (zo wordt hij onweerstaanbaar knapperig).

2. Verwarm op middelhoog vuur een scheutje olijfolie in een pan met stevige bodem. Bak hierin de pistachenootjes en venkelzaadjes tot ze na enkele minuten licht beginnen te kleuren. Roer geregeld om. Meng er een flinke snuf peper en grof zout onder en laat afkoelen.

3. Haal de slaharten uit elkaar en meng met de rest van de salade en de uitgelekte venkel in een kom.

4. Bestrijk een groot bord met de mierikswortelroom. Gebruik hiervoor de achterkant van een lepel. Verdeel er de salade over. Besprenkel met wat extra olijfolie en lepel er de gebakken venkelzaadjes en pistachenootjes over.

Recept: Barbara Serulus & Johanna Goyvaerts

Foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven