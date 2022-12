Speciaal voor iedereen die een lekker vegetarisch broodsmeersel zoekt en wat uitgekeken is op hummus. Het draderige vruchtvlees van jackfruit doet aan tonijn uit blik denken. Door de vrucht te mengen met een romige mayonaise van cashewnoten en enkele welgekozen smaakmakers (zoals een ferme lik mosterd, fijngehakte augurkjes en dille) krijg je een salade die je in een dikke laag op je boterham wilt hebben.

Ingrediënten

1 blik van 400 g jackfruit op water (niet op siroop)

300 g cashewnoten (een nachtje geweekt in water)

1 citroen

1 volle tl mosterd

1 tl selderijzout

1 tl paprikapoeder

enkele stengels selder

enkele augurken

1 klein bosje dille

Zout

Zwarte peper van de molen

Bereiding

1. Doe de geweekte cashewnoten in een zeef, spoel af en laat uitlekken. Doe ze samen met een scheutje water, het sap van de citroen, de mosterd, het selderijzout en het paprikapoeder in een blender. Mix in enkele minuten tot een smeuïg smeersel. Een staafmixer gebruiken kan ook.

2. Doe de jackfruit in een zeef, spoel af en laat uitlekken. Trek de stukjes fruit met je vingers of een vork in draadjes en meng onder het gemixte notensmeersel. Hak de selder, augurken en dille fijn en roer die er ook onder. Proef of er nog extra zout of peper nodig is.

Dit is een basisrecept waar je niet strak aan vast hoeft te houden. Je kunt het smeersel gerust pimpen met wat je zelf lekker vindt, zoals: een geprakt hardgekookt eitje (al is de tonijnsalade dan niet langer vegan natuurlijk), kappertjes, een gehakt sjalotje, andere groene kruiden zoals dragon of kervel, een snuf cayennepeper, geraspte citroenschil, mierikswortel …

Recept: Johanna Goyvaerts

Foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven