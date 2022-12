Bolsonaro verlaat Brazilië aan vooravond machtsoverdracht: ‘Slag verloren maar niet de oorlog’

Uittredend Braziliaans president Jair Bolsonaro zal zondag niet aanwezig zijn bij de inhuldiging van zijn opvolger Luiz Inácio Lula Da Silva. In een emotionele afscheidstoespraak riep hij zijn aanhangers op zich te blijven verzetten tegen de nieuwe president. Daarop verliet hij het land, wellicht naar de VS.

In oktober won de linkse politicus en ex-president Lula de verkiezingen van de rechtse zittende president Bolsonaro. Sindsdien hulde die laatste zich grotendeels in stilzwijgen, al gaf hij aan de uitslag niet te erkennen. Net als Trump in de VS sprak Bolsonaro van ‘gestolen’ verkiezingen. Dat hij zo op de achtergrond bleef, viel slecht bij een deel van zijn achterban.

Met een bijna één uur durende toespraak die hij via sociale media deelde, nam hij nu afscheid, zonder zich echt bij de verkiezingsnederlaag neer te leggen. Hij gaf toe een slag verloren te hebben ‘maar niet de oorlog’. Hij prees aanhangers die zich nog steeds verzetten tegen de uitslag. Maar tegelijk nam hij afstand van een man die vorige week betrapt werd bij het voorbereiden van een bomaanslag. Die man zei geïnspireerd te zijn door Bolsonaro, maar de aftredende president wuift alle betrokkenheid weg.

In Brazilië is het de gewoonte dat de uittredende president aanwezig is bij de inhuldiging van zijn opvolger, maar daar past Bolsonaro dus voor. Volgens de Braziliaanse pers verliet hij het presidentiële woning via een achterdeur, om de pers te ontwijken. Officieel is niet meegedeeld waarheen hij trekt, maar vluchtgegevens tonen aan dat hij richting Florida trok. Hij zou er zeker een maand blijven.