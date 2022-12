Elk jaar vraagt De Standaard een denker/schrijver om een kerstessay te schrijven. Dit jaar deed filosoof en psychiater Damiaan Denys dat voor ons. Hij schreef niet alleen een essay, hij zorgde er ook voor dat u zijn essay als podcast kunt beluisteren. Dit is alvast het eerste deel. De andere vindt u in onze app of op uw favoriete podcastplatform.





Over dit essay: Nooit leefden we in zo’n grote welvaart, nooit voelden we ons zo ontredderd. Damiaan Denys onderzoekt waarom we leven met angst, hoe nodeloos ingewikkeld we doen over geluk, waarom we tevergeefs reiken naar autonomie. In dit eerste deel zoomt hij in en uit op onze mentale ongezondheid, de crisis onder alle crises.

