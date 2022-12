Waar gaan we dansen?

In deze helpdesk behandelen we elke dag een vraag bij de eindejaarsfeesten. Vandaag de onvermijdelijke laatste vraag: waar is dat oudejaarsavondfeestje? Het eerste deel van de avond hebt u tot in de precisie voorbereid, maar wat doet u na middernacht? Nog geen plannen, maar u wil het jaar wel memorabel inzetten? Volg de beat en dans u te pletter op deze feestjes.

U zult merken dat er niet veel tickets meer beschikbaar zijn op de websites van de organisatoren. Maar blijf niet bij de pakken zitten: als u inlogt op Ticketswap, ontvangt u een melding zodra er een ticket vrijkomt. Het loont om op verschillende paarden te wedden, dus schakel heel je feestgezelschap in. De chaos van een avond als deze zal heel wat tickethouders nog doen wijzigen van koers.

1. FCKNYE

Waar? Palais 12, Brussel

Wat? In Brussel wordt het feestgedruis al tijdig aangevat. Palais 12, de grootste exporuimte van België, ontvangt vanaf 18 uur een vracht aan electrofielen en hip-hop-artiesten die u, verdeeld over vier zalen, zullen helpen 2023 gepast in te wijden. FCKNYE is gigantisch, maar dat geeft u ook de mogelijkheid om indoor rond te zwerven tot u de juiste vibe te pakken hebt. Een set van Roméo Elvis meepikken, even uit de bol bij Vitalic of liever hardcore met Angerfist?

Vitalic. Foto: Koen Bauters

2. Contrair NYE

Waar? De Studio, Antwerpen

Wat? Kom in het Antwerpse cultuurhuis onder meer raven op de melodische beats van Sara Dziri, u weet wel, die Belgisch-Tunesische dj met haar eigen feestcollectief Not Your Techno. De grote theaterzaal wordt in duisternis gehuld en wie daar even uit wil ontsnappen, kan in de rotonde terecht voor een streep disco van Mister Critical.

3. Geheimzinnig & Soulfull sessions

Waar? Club Ampère, Antwerpen

Wat? Geheimzinnig, maar ook totaal dansbaar. Het nomadische feestconcept parkeert de tourbus aan Club Ampère en plaatst achter de draaitafel onder meer de Antwerpse Bibi Seck en Young Marco uit Amsterdam. Harde techno uit de nineties moet even plaats ruimen voor de dance en house uit de eighties, met funky synths die door de boxen zullen knallen.

Bibi Seck. Foto: Eva Donckers.

4. Club Stout NYE

Waar? Magdalenazaal, Brugge

Wat? De ravers van Club Stout nemen de jeugd van Brugge op sleeptouw. Op het programma morgen? Fuzzy sounds and pretty people, volgens de organisatie. Het eerste willen we geloven, het tweede heeft u zelf in de hand. Namen als Jon slo en Killjoy voorzien in ieder geval de nodige brandstof om het ochtendgloren nog te kunnen bewonderen. En daarna kruipt u braaf onder de wol.

5. Chinastraat NYE

Waar? Club Chinastraat, Gent

Wat? Achter het houtdok in Gent kruipt al wat jong en creatief is samen om zich te vermaken en elkaar daarmee te inspireren. Ook op oudejaar is ‘hip’ hier een understatement. Club Chinastraat ontvangt iedereen die nog meekan op het hitsige tempo van de beat. De live-set van Alter Fritz, met een snelle bpm en heel wat creatief knip- en plakwerk, belooft alvast een dolle rit te worden.

Chinastraat Gent, in de zomer dan wel.

6. NYE at C12

Waar? C12, Brussel

Wat? C12, de alternatieve danstempel van Brussel, nodigt onder anderen Mandana uit voor de laatste avond van 2022. Dat is pure house, maar met een swingende en stuwende groove. Geraakt u er op oudejaarsavond niet binnen, kom dan een etmaal later terug voor het vervolgfeestje met Stijn Hoebeke van Sixsixsixties. Of passeer nog eens op 26 januari, dan komen twee Franse vogueing-godinnen u overdonderden met hun dansmoves.

7. Oudejaarsnacht

Waar? Stelplaats, Leuven

Wat? De nachtclub van Stelplaats, een oude stelplaats van De Lijn-bussen, dat kon u wel raden, belichaamt helemaal waar de nieuwe generatie feestvierders voor staat: een inclusief en artistiek broeinest én een safe space, ook op oudejaar. Lola Haro zorgt voor een bad aan zweverige tonen en knetterende ritmes. Deze nacht is wat meer van betekenis dan de standaard zaterdagavond en die emotie sluipt ook in de dj-sets. Voor de jonge kuikens die lang kunnen blijven doorgaan, is er ’s morgens ei à volonté, aldus de organisatie.

Lola Haro.

8. NYE at Kompass

Waar? Kompass Klub, Gent

Wat? Duister, hard en repetitief gedreun. Als die woorden u weinig zeggen, blijft u best weg uit de Kompass Klub. Voor wie het nu begint te kriebelen: drink uw glas leeg, blaas de kaarsen thuis uit en trek de laarsjes of sportschoenen aan om stevig te stampen op wat dj’s als Rebekah, Wallis en Nina Kraviz u serveren. Extra speciaal is deze avond, want dit is het openingsfeest van de club op een nieuwe locatie in Gent, op de Vynckier-site.

Nina Kraviz. Foto: WireImage

9. Triple Kiss

Waar? De Vooruit, Gent

Wat? Kunnen we nog ergens op popmuziek dansen? Een hitje (of tien) van een decennia (of twee) geleden meebrullen? Techno voert al enige tijd de boventoon in het uitgaansleven, dus is het wat meer zoekwerk om het lichtere vertier te vinden in het aanbod. Viernulvier zet de deuren van De Vooruit open en laat de massa los op drie zalen met pop, urban beats en confetti. Laston & Geo, Hector, Phil Astley … U schreeuwt zich vast hees.