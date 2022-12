Grote vuurwerkspektakels zijn de uitzondering: hier kun je nog het jaar knallend inluiden

Voor het eerst in drie jaar gaan we een oudejaarsavond zonder coronamaatregelen tegemoet, en dus krijgen we een feestnacht met veel volk op de been. Maar grote spektakels met veel vuurwerk zijn stilaan de uitzondering aan het worden, en veel steden houden vast aan het Vlaamse verbod. Hier kunt u wel het nieuwe jaar ingaan terwijl u samen met vele anderen geniet van knallend vuurwerk, als het voorspelde slechte weer geen roet in het eten gooit.

Er worden op oudejaarsavond hevige rukwinden verwacht. Mogelijk is het daarop op sommige plekken niet veilig genoeg om vuurwerk af te schieten. Hasselt liet het grote vuurwerk op Winterland uit voorzorg al annuleren. Gent, Brugge en Oostende beslissen zaterdagmorgen wat te doen.

In Brussel vindt het traditionele vuurwerk op 31 december plaats op het Paleizenplein. Daar worden drie zones afgebakend om alles vlot te laten verlopen. Om 23 uur kan iedereen er binnen om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten. De politie vraagt om rugzakken thuis te laten en geen glas of gevaarlijke voorwerpen mee te brengen. Eigen vuurwerk is op het hele grondgebied van de stad verboden.

Dat is een scenario dat in enkele van de grootste steden terugkeert: er is openbaar vuurwerk, maar zelf pijlen afschieten is niet of maar beperkt toegelaten. Volgens de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten is er ondertussen in zowat de helft van de gemeenten een verbod op het afschieten van privévuurwerk.

Door de stad georganiseerd

In Antwerpen wordt het traditionele nieuwjaarsvuurwerk opnieuw afgevuurd vanop twee pontons op de Schelde. Wellicht zullen weer duizenden mensen samenkomen, zoals voor corona het geval was. ‘We vermoeden dat het er nog meer zullen zijn dan toen. De zin is groot en de kou zal de mensen al zeker niet binnenhouden’, aldus de politie. Omdat het vuurwerk op de Schelde wordt ontstoken, zijn er minder risico’s, maar de situatie wordt ook opgevolgd. Zelf vuurwerk afsteken is verboden in de Scheldestad, en ook het aansteken van voetzoekers, het maken van vuur en het oplaten van wensballonnen mag niet. Ook wie vuurwerk op zak heeft, riskeert een boete.

De stad Gent organiseert aan Portus Ganda ook zelf een vuurwerkspektakel. De stad verwacht dat daar bij goed weer 20.000 of zelfs meer mensen op zouden kunnen afkomen, en bij tegenvallend weer de helft. Bij hevige wind kan het dus wel nog dat het evenement wordt afgeblazen. Zelf vuurwerk afsteken mag hier wel, maar enkel tussen middernacht en 1 uur. Wie buiten de toegelaten uren vuurwerk afsteekt, riskeert een GAS-boete van 120 euro.

In Brugge is er een evenement met vuurwerk gepland op Het Zand, vlak naast het concertgebouw, georganiseerd door het Brugse Comité voor Initiatief. De wind kan wel nog spelbreker worden.

Aan de Belgische kust kiezen sommige badplaatsen er traditiegetrouw voor om op het strand vuurwerk af te schieten. Dat is het geval in Oostende, maar ook hier wordt het volgens burgemeester Bart Tommelein ‘een dubbeltje op zijn kant’ om het evenement te laten doorgaan. Ook in Koksijde is een spektakel gepland op het strand. In De Haan mag wie dat wil op het strand in drie afgebakende zones meegebracht vuurwerk ontsteken.

Zelf afschieten mag

In andere centrumsteden is er geen door het stadsbestuur georganiseerd spektakel, maar is er wel tijdelijk nog een uitzondering op het verbod vuurwerk af te schieten. Zo is het in Mechelen toegestaan rond middernacht zelf pijlen af te vuren. Uitzondering is de omgeving van de gebouwen van Dierenbescherming Mechelen.

• Trekvogels schrikken zich wild van vuurwerk

Genk en Hasselt kennen een gelijkaardige regeling: vuurwerk afschieten mag in de nieuwjaarsnacht uitzonderlijk tussen 23 en 1 uur.Roeselarenaars mogen iets langer knallen: vuurwerk is daar toegelaten tot 2 uur. Kortrijk laat het vuurwerk in de oudejaarsnacht over aan de bewoners, het door de stad georganiseerde stille vuurwerk is voor tijdens de nieuwjaarsreceptie van 7 januari.

Verbod

In Turnhout is er helemaal geen vuurwerk toegestaan. ‘Vermijd een boete en kies samen voor een veilig eindejaar. Het is feest voor iedereen’, laat het stadsbestuur weten. In Sint-Niklaas is er nultolerantie: ook geluidsarm vuurwerk is uit den boze. Ook Aalst en Leuven verbieden vuurwerk al jarenlang volledig.