Marc Overmars is opgenomen in ziekenhuis na licht infarct

Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Antwerp, is gisterennacht onwel geworden en opgenomen in het ziekenhuis met een licht infarct. Dat communiceerde de Great Old vrijdagavond. Overmars stelt het goed maar zal het wel nog een tijdje rustiger aan moeten doen.

’Marc en zijn familie focussen op zijn herstel en wensen verder geen commentaar te geven’, klinkt het bij Antwerp. ‘RAFC wenst Marc alvast veel beterschap!’

Marc Overmars moest begin 2022 opstappen bij Ajax na meerdere aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag. Kort daarna vond Overmars onderdak bij Antwerp. Daar werd de voormalige Nederlandse international eind maart gepresenteerd als nieuwe technisch directeur. Die aanstelling kwam Antwerp op heel wat kritiek te staan in de media, maar de Great Old stelde toen ‘een club te zijn die mensen een tweede kans wil geven’ en dat Overmars was verteld ‘wat de normen en waarden van Antwerp zijn’.