De botte bijl die ­mogelijk miljoenen levens redde

De psychologische tol, de mensenrechtenschendingen en de onwetenschappelijke uitwassen van China’s zerotolerantie zijn goed gedocumenteerd. ‘De hele maatschappij is de vernieling ­ingereden door de extreme ­controledrift’, zegt Vivian Wu, journaliste in Peking. Was de zero­tolerantie misplaatst?

Daarover bestaat geen eens­gezindheid, ook niet bij regeringskritische stemmen. ‘Drukverbanden voorkomen dat mensen doodbloeden’, vindt de kritische blogster Naomi Wu. ‘Dat China het drukverband liet zitten tot de arm afstierf, maakt het geen fout instrument.’

Door drie jaar te wachten hield Peking de erg ziekmakende deltavariant buiten toen het een vaccinatiegraad had van nog geen 40 procent. Door tijd te kopen redde Peking mogelijk miljoenen ­levens en vermeed het tot nu toe de last van long covid.

Shang-Jin Wei, econoom aan Columbia Business School berekende in oktober 2022 de economische prijs die China dat jaar betaalde voor zijn strenge beleid, en zette die af tegen de statistische kosten van een Chinees ­leven (gebaseerd op inkomsten). ‘Volgens die inschatting was de waarde van de geredde levens drie tot bijna zes keer hoger dan de verloren output’, schreef hij. ‘We kunnen er niet zomaar van uitgaan dat de kosten-baten­analyse van zero covid negatief was.’ (gina)