Nooit zal het op de laatste dag van het jaar zo warm geweest zijn in ons land. Oudejaar zet daarmee een orgelpunt achter 2022, een van de warmste jaren ooit. ‘De opwarming van de aarde voelen we niet alleen tijdens hittegolven.’

Het weer maakt wereldwijd vreemde bokkensprongen. In de VS werden afgelopen week temperaturen tot -40 graden Celsius gemeten. De extreme koude eiste er tientallen mensenlevens. Intussen is het kwik daar ...