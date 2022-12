De Amerikaans-Britse ex-kickbokser en influencer Andrew Tate (36) is opgepakt in Roemenië op verdenking van mensenhandel, verkrachting en het vormen van een criminele organisatie.

‘Wat een manier om het jaar af te sluiten. Fuck him. Rot in hell you bald bitch.’ Tiktokster en feministe Drew Afualo kan het schaterlachen niet onderdrukken als ze verneemt dat de controversiële influencer ...