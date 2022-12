Olivier Vandecasteele kon op kerstavond met familie bellen vanuit Iraanse cel

De Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele kon op kerstavond kort videobellen met zijn familie vanuit zijn gevangenis in Iran. Dat schrijft Apache en bevestigt de woordvoerder van zijn familie. Het was de eerste keer dat ze contact met hem hadden sinds zijn veroordeling op een ‘schijnproces’ in november.

Na een aanvraag via de Belgische ambassadeur in Iran kreeg de familie van Vandecasteele zaterdag telefoon van een Iraanse ambtenaar. Vervolgens kwam Olivier zelf in beeld. Twintig kilogram lichter, met een zware infectie aan zijn voet en in slechts een T-shirt, ondanks de vriestemperaturen in Iran. Warmere kleding krijgt hij niet. Sinds een maand is Vandecasteele in hongerstaking.

Het gesprek moest in het Engels verlopen en mocht op geen enkele manier verwijzen naar het proces in Iran en de beslissing van het Belgisch Grondwettelijk Hof. Toch kon Vandecasteele vertellen dat hij aan armen en benen geketend naar de rechtbank was vervoerd in november. Zelf spreekt hij van een ‘schijnproces’, waar hij veroordeeld werd voor 28 jaar cel.

Onder invloed van zijn bewakers is Vandecasteele ervan overtuigd geraakt dat niemand in België nog aandacht geeft aan zijn zaak, die al tien maanden aansleept. Zijn familie kon hem duidelijk maken dat het tegendeel waar is. Een dag later, met Kerstmis, kwamen tientallen familieleden, vrienden en sympathisanten nog samen in Brussel om zijn vrijlating te eisen.

Irandeal

Ngo-medewerker Olivier Vandecasteele zit al sinds 24 februari vast in Iran. De redenen daarvoor zijn nog altijd niet bekend. Vermoed wordt dat het land hem wil ruilen voor de bij ons veroordeelde terrorist Assadollah Assadi, die tot nu toe vijf van zijn twintig jaar celstraf heeft uitgezeten. Maar door een schorsing van de Irandeal, die dat soort overbrenging van gevangenen mogelijk maakt, kan dat voorlopig niet. In februari beslist het Grondwettelijk Hof of het akkoord finaal wordt vernietigd of niet.

De familie en vrienden van Vandecasteele zetten nu alles op alles om die vernietiging van de Irandeal te verhoeden. ‘Het is de enige piste’, zegt woordvoerder en beste vriend Olivier Van Streitegem. ‘In ons rechtssysteem kan Assadi na een derde van zijn straf vrijkomen, dat is al over twee jaar. Hij heeft trouwens ook geen slachtoffers gemaakt in ons land, het enige slachtoffer hier is Olivier.’