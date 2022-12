Het kerstfeest en bijhorend kerstmaal zouden even vredevol moeten verlopen als de kerstnacht destijds in Bethlehem. Toch weten we allemaal dat familiefeesten de neiging hebben om vroeg of laat uit de hand te lopen. Te veel alcohol, te veel spanningen, te weinig kerstgevoel. Maar als het een troost mag zijn: zo erg als ten huize Wouter Deprez was het bij u vast niet.