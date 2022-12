Wout van Aert troeft Mathieu van der Poel af in sprint en wint Azencross

Wout van Aert heeft de Azencross in Loenhout gewonnen, de zesde manche van de Exact crossen. Na een zenuwslopende finale was de Belgische kampioen in een sprint sneller dan rivaal Mathieu van der Poel.

Wout van Aert dook als eerste het veld in op het modderige parcours in Loenhout, maar Mathieu van der Poel volgde gezwind en nam even later zelf het voortouw in de openingsronde. Het was vandaag overigens niet zoeken naar subtoppers als Van der Haar, Sweeck, Vanthourenhout en Iserbyt. Zij lasten een extra rustdag in met het oog op Baal komende zondag.

Wel van de partij: de grote drie. Van Aert, Van der Poel en Pidcock namen al snel afstand van de rest van het pak en beloofden er weer een strijd op het felst van de snee te maken. Details zouden uitmaken wie er op het verraderlijke parcours zou mogen zegevieren.

Het was Van der Poel die als eerste een versnelling plaatste. Met dank aan een fenomenale bochtentechniek nam hij enkele lengtes op Van Aert en Pidcock, die het tot dan toe rustig bekeek van achter de ruggen van zijn twee concurrenten. De Belgische kampioen wou Van der Poel niet te veel ruimte geven en sprong naar het wiel van de Nederlander toe. Even later kwam ook Pidcock weer aansluiten. Van Aert had in de tussentijd ook te maken gekregen met een leegloper, maar gelukkig was de materiaalpost vlakbij.

Lastige modderpassages

Van de grote drie maakte Pidcock het minste indruk. De wereldkampioen kon in de modderpassages niet de power leveren van Van Aert en Van der Poel en moest halverwege de cross zijn twee metgezellen laten gaan. Van der Poel maakte van die lastige passages gebruik om af en toe een versnelling te plaatsen, maar Van Aert liet zijn eeuwige rivaal niet los. Al moest hij soms wel zijn tenen uitkuisen om zijn wagonnetje te kunnen aanhaken.

Op het einde van de voorlaatste ronde was daar plots toch Pidcock opnieuw. De Brit profiteerde van het minder hoge tempo en kon zo weer vooraan komen aansluiten. De beslissing zou zo in de laatste ronde vallen. Van Aert zette zich daarin meteen op kop en gaf er een harde snok aan, maar Van der Poel liet zich niet verrassen. Het was een fel duel, want even later reden de Belgische kampioen en MVDP zelfs even schouder aan schouder.

Meteen daarna viel bijna de beslissing. Bij het uitkomen van een bocht moest Van Aert even met zijn voet uit het klikpedaal. Sein voor Van der Poel om door te trekken en niet meer stil te vallen. Maar sensatie alom, want de Nederlander reed zich vast in de modder en kwam even in de spandoeken terecht. Van Aert was zo plots terug. Een sprint met drie, want ook Pidcock kwam ook weer aansluiten, zou uitmaken wie zou mogen zegevieren.

In die sprint werd Van der Poel de kop opgedrongen en ging het tempo er volledig uit. Van Aert zette met machtige halen van verrassend ver aan en kwam als eerste over de streep. Van der Poel – misschien wel de beste man in de cross – werd tweede, Pidcock legde beslag op de laatste podiumplaats.