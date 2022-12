Rebels. Excentriek. Visionair. Vivienne Westwood schopte altijd wild om zich heen, maar laat bij haar overlijden een indrukwekkende erfenis na. De Britse modeontwerper werd 81.

‘Modejournalisten hebben geen eigen mening of visie. Bovendien zien ze er allemaal identiek uit, in hun zwarte uniform.’ Met die woorden werd ik in oktober 1997 bijna de deur gewezen door Vivienne Westwood ...