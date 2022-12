Belastingaangiften Donald Trump vrijgegeven na jarenlang getouwtrek

De belastingaangiften van voormalig Amerikaans president Donald Trump uit de periode 2015-2020 zijn dan toch openbaar gemaakt. Na een gerechtelijke uitspraak van vorige maand konden de Democraten vrijdag de informatie vrijgeven.

De documenten zullen naar verwachting een gedetailleerde weergave moeten geven van de financiën van Trump, en de geldstromen naar hem en zijn entourage. Uit een eerste uittreksel, dat vorige week door het Congres is gepubliceerd, bleek al dat Trump jarenlang geen inkomstenbelasting betaalde, hoewel hij zichzelf consequent als succesvol zakenman profileerde. Tijdens zijn presidentschap gaf hij wel voor het eerst in tien jaar een positief belastbaar inkomen aan. Hij betaalde 1,1 miljoen dollar.

Een deel van de gegevens was de voorbije jaren ook al in verschillende fasen uitgelekt in Amerikaanse media. Zo bleek al dat Trump weinig belastingen betaalt, miljoenen dollars aan leningen moet terugbetalen, en al ruim tien jaar door de belastingdienst wordt onderzocht.

Het is in de Verenigde Staten de gewoonte dat presidentskandidaten hun belastingaangifte publiek maken. Maar Trump heeft zich daar tijdens zijn campagne en ambtstermijn altijd tegen verzet. Dat leidde tot een jarenlange strijd tussen de Republikein en de Democraten, die hem beschuldigen van gesjoemel en daarom zijn financiële gegevens en vooral zijn belastingaangiftes willen inkijken.

Vorige maand kwam de publicatie dan toch in een stroomversnelling. Het hof verwierp een verzoek van Trumps advocaten om de overdracht van de documenten aan een bevoegde commissie tegen te houden. Nu die overdracht gebeurd is, is het niet verwonderlijk dat de documenten snel zijn vrijgegeven: vanaf januari is de meerderheid van het Congres in handen van de Republikeinen.