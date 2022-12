Aerosmith-zanger Steven Tyler beschuldigd van seksueel misbruik

De Amerikaanse zanger Steven Tyler wordt beschuldigd van aanranding en het opzettelijk toebrengen van emotioneel leed aan een minderjarige vrouw. Het Amerikaanse magazine Rolling Stone kon de gerechtelijke documenten inkijken.

Julia Holcomb, de vrouw die de Aerosmith-zanger heeft aangeklaagd, zou kort na haar zestiende verjaardag een seksuele relatie met Tyler zijn aangegaan. De zanger was toen 25.

Volgens de documenten die Rolling Stone kon inkijken, overtuigde Tyler de moeder van het meisje om hem voogdij te geven over haar toen ze 16 jaar was, zodat ze bij hem kon gaan wonen en daarna een seksuele relatie met hem kon beginnen.

Holcomb beweert eveneens dat ze is gedwongen om een abortus te ondergaan toen ze 17 jaar was. In de aangifte wordt de naam van de nu 74-jarige Tyler niet genoemd, hij wordt omschreven als ‘Doe’. Maar in het verleden heeft Holcomb meermaals in het openbaar gesproken over haar vermeende relatie met de Aerosmith-frontman.

‘Tienerbruid’

De rechtszaak haalt ook quotes uit de autobiografie van Tyler, waarin hij schreef dat hij ‘bijna een tienerbruid nam’ en dat ‘haar ouders verliefd werden op mij en een papier ondertekenden om voogdij te geven, zodat ik niet opgepakt zou worden als ik haar meenam naar een andere staat’.

De vrouw zegt dat ze Tyler ontmoette tijdens een concert van Aerosmith in Portland, waar ze toen woonde. Na de show zou hij haar mee hebben genomen naar zijn hotelkamer. Holcomb beweert dat zij Tyler had verteld dat ze minderjarig was voor hij ‘verschillende seksuele handelingen’ met haar stelde. Daarna zou Tyler de tiener meermaals hebben laten overvliegen naar andere concerten van zijn band in de Verenigde Staten.