Kijkcijfers 2022: u zag liever een zingende poes dan de Rode Duivels

Qua kijkcijfers was 2022 een jaar met twee gezichten. Voor de zomer profiteerden heel wat programma’s nog van de zogeheten ‘coronabonus’. Nadien moest de koek verdeeld worden onder een pak minder kijkers.

Het was al zeven jaar geleden, maar VTM pakt nog eens de eerste plaats in de kijkcijfer top twintig, en wel met The masked singer. Een zeldzame gebeurtenis. Behalve in 2015 (met K3 zoekt K3, 1.820.800), gebeurde dat in 1993 (Meester!, 1.922.150) en 1992 (Gaston en Leo, 1.969.400). In 2020 leek VTM de eerste plaats al beet te hebben met het eerste seizoen van The masked singer, maar toen ging de kerstspecial van FC De Kampioenen er nog in extremis ver voorbij.

Opvallend is dat de topscore van The masked singer van 2022 te ­danken is aan de tweede aflevering (met latere winnares Camille Dhont als Miss Poes), en niet aan de finale. Wellicht omdat iedereen al een vermoeden had dat Camille, Conner Rousseau en Loredana in de kostuums zaten. Andere jaren zet ook De slimste mens ter wereld een topscore neer met de finale, maar de quiz met Erik Van Looy eindigt nu op plaats 22. Met 1.209.541 kijkers scoorde de finale een kwart miljoen ­lager dan vorig jaar. Door ­vroeger op het jaar uit te ­zenden én in volle primetime, haalde de quiz ook doorheen de reeks lagere cijfers. Het recente voetbalgeweld palmt een flink stuk van de top twintig in, maar scoorde minder goed dan verwacht. Philippe Geubels kon zelfs een sterke derde plaats scoren met de Taboe-­aflevering over Antwerpse ­senioren.

Versnipperd en uitgesteld

Het viel vanaf september op dat veel programma’s lagere scores noteerden dan in het voorjaar. De coronabonus was weg en het bleek nog maar eens hoe we meer dan ooit versnipperd en uitgesteld televisie ­kijken, of naar een streamingdienst. Behalve het voetbal haalden er slechts twee ­programma’s van het najaar de top twintig: de fictiereeks Chantal piekte op twaalf met zo’n 1.422.414 ­kijkers, Down the road trapte het seizoen af met een dikke 1.285.354 kijkers. Zelfs Reizen Waes nam een duik. In de lente haalde Tom Waes gemiddeld 1.250.000 kijkers met het ­eerste deel van zijn reeks over wereldsteden, met het vervolg in het najaar haalde hij slechts één keer iets meer dan een miljoen kijkers.

Opvallende toppers

Vreemdste eend in de bijt is het magazine Factcheckers. Met ruim 1,6 miljoen kijkers zetten Thomas, Jan en Britt voor dit soort programma de hoogste score in jaren neer. Ook opmerkelijk: het succes van Dwars door de lage landen – dat evenveel kijkers scoorde in Nederland, waar het programma net buiten de top drie viel voor de ­Gouden Televizier-Ring, de ­belangrijkste ­tv-publieksprijs daar. ­Elke aflevering werd over ­beide landen heen door 2,5 miljoen mensen bekeken.

Behalve The masked singer was De verraders (1.109.141) voor VTM met voorsprong een groot succes. The voice kids en The voice van Vlaanderen piekten net onder het miljoen, al moet gezegd dat het pas afgelopen seizoen van The voice tijdens de liveshows niet de grote massa van weleer bereikte.

Play4 kon ook dit jaar rekenen op De mol (1.422.800), en ging ook met James de musical (1.016.672) boven het miljoen. De andere Play4-successen ­waren Blind gekocht (890.626, met dank aan de hysterische vrouw bij wie het miljoenenpand geen goedkeuring kon wegdragen) en Nonkels (719.568).

Kijken wanneer je wil

Ten slotte is het kijkpatroon compleet aan het veranderen. Programma’s die een oud publiek trekken, zoals Blokken, worden nog veel live bekeken. Maar jonge mensen kijken naar een programma wanneer zij dat willen. Zelfs programma’s als Blind getrouwd, die een hoog ‘must see’-gehalte hebben ­omdat je de volgende dag wil kunnen meepraten over de nieuwste ontwikkelingen in de huwelijken, worden vaak pas dagen later bekeken. Zowat de helft van de kijkers keek het voorbije seizoen van Blind ­getrouwd pas in de dagen erna. Die trend zal zich ongetwijfeld in 2023 doorzetten.