Spanje verplicht covidtest of vaccinatiecertificaat voor aankomsten vanuit China

Wie van China naar Spanje reist, zal bij aankomst een negatieve coronatest of bewijs van vaccinatie moeten voorleggen. Dat heeft de Spaanse minister van Volksgezondheid aangekondigd.

Een bewijs van recente vaccinatie of een negatieve coronatest. Zonder geraken reizigers vanuit China Spanje niet meer binnen. Het Europese land neemt de maatregel omdat het bezorgd is over ‘mogelijk nieuwe virusvarianten’. Madrid maant reizigers ook aan tot voorzichtigheid.

Daarmee gaat Spanje in tegen een vers advies van het Europese gezondheidsagentschap ECDC. Die achtte het donderdag nog onnodig om nieuwe maatregelen te nemen voor reizigers die vanuit China op Europese bodem komen. ‘Europeanen zijn over het algemeen goed beschermd, de gezondheidssystemen kunnen de druk aan en er zijn geen aanwijzingen dat er nieuwe varianten circuleren in China’, argumenteerde het ECDC.

Naast Spanje, stelt ook Italië extra eisen aan wie vanuit China het land binnenkomt. België zit op de lijn van het ECDC en voelt weinig voor inreisbeperkingen vanuit China.