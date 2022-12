Afgezette leider van Myanmar veroordeeld tot zeven jaar extra cel

Aung San Suu Kyi, de afgezette leider van Myanmar, is voor een tribunaal van de militaire junta veroordeeld tot een bijkomende gevangenisstraf van zeven jaar voor corruptie. Dat meldt een bron die nauw betrokken is bij de zaak aan het Franse persagentschap AFP.

De 77-jarige laureate van de Nobelprijs zal in totaal 33 jaar achter de tralies doorbrengen. Eerder werd ze onder meer veroordeeld voor schending van de wet op de officiële geheimen en verkiezingsfraude. Het geruchtmakende proces duurde 18 maanden.

Aung San Suu Kyi werd gearresteerd tijdens de militaire staatsgreep van 1 februari 2021 die haar regering ten val bracht en een einde maakte aan een korte periode van democratie in het land. Sindsdien is het land verwikkeld in een bloedig conflict.