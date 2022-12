Drie dagen nationale rouw voor Pelé: maandag dodenwake, dinsdag begrafenis

De overleden Braziliaanse voetballegende Pelé wordt maandag met een dodenwake herdacht in het stadion van Santos FC, de club waar hij bijna heel zijn carrière speelde.

Zijn stoffelijk overschot wordt daags nadien begraven. Dat heeft de Braziliaanse club donderdag bekendgemaakt.

Pelé, die van 1956 tot 1974 voor Santos FC aantrad, overleed donderdag op 82-jarige leeftijd in het Albert Einstein-ziekenhuis in São Paulo. Na een strijd tegen darmkanker was er sprake van meervoudig orgaanfalen bij de drievoudige wereldkampioen, zo meldde het ziekenhuis.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd na de dood van de legendarische voetballer. Hij deed dat via een in het officiële staatsblad gepubliceerd decreet.

‘De officiële rouw wordt in het hele land afgekondigd (...), als teken van respect na het overlijden van Edson Arantes do Nascimento, Pelé’, klonk het.

Pelé ‘veranderde voetbal in kunst en vreugde,’ reageerde de Braziliaanse president, die eind deze week zijn functie neerlegt, op Twitter. Hij plaatste bij zijn boodschap een foto van de voetballer met een door hem gesigneerd shirt.