Met Edson Arantes do Nascimento of ‘Pelé’ neemt de wereld afscheid van mogelijk de grootste, maar alleszins de meest onvermoeibare voetballer en ambassadeur. Met al het goede en het slechte dat daaruit voortkwam.

Pelé is nooit volwassen geworden. Hij was nog een kind toen de ­wereld hem ontdekte tijdens het WK in Zweden in 1958, het eerste voetbaltoernooi dat drie weken duurde en wereldwijd op televisie werd uitgezonden ...