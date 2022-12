Modeontwerpster Vivienne Westwood overleden

De beroemde modeontwerpster Vivienne Westwood is overleden, dat maakte haar modehuis donderdagavond bekend. ‘The queen of punk’ werd 81 jaar.

De 81-jarige Westwood overleed ‘vredig’ thuis in Clapham, in het zuiden van Londen, met haar familie aan haar zijde. ‘De wereld heeft mensen zoals Vivienne nodig om alles ten goede te veranderen’, schreef haar modehuis op Twitter.

Wie Vivienne Westwood zegt, zegt punk. Zij stond mee aan de wieg van de punk en deelde jarenlang het bed met Malcolm McLaren, een naam als een klok in diezelfde punkwereld. Hij was de manager van New York Dolls en in diezelfde hoedanigheid bracht hij Sex Pistols even aan de top van de wereld.

Loopje met goede zeden

‘Mijn werk is een kritiek op de middelmatigheid’, zei Westwood. Lef heeft ze altijd gehad, maar intussen leerde ze ook hoe je perfect een jasje moest knippen. Of hoe je vrouwen sexy kan maken. Ze zette hen op hoge hakken, snoerde de taille in, plaatste kussentjes op de derrière, en gaf de boezem een geweldig push-up-effect. Dat zoiets zelfs een maatje 44 sexy maakt, maakte haar een uitzondering in het wereldje.

Een show van Vivienne Westwood was altijd iets om naar uit te kijken: modellen (zelfs de mannelijke) waren waanzinnig gemaquilleerd, durfden al eens een loopje te nemen met de goede zeden (door een borst of iets anders te ontbloten), of vielen probleemloos van hun torenhoge laarsjes, zoals Naomi Campbell in 1993.

Westwood runde haar eigen modelabel en deinsde er niet voor terug om zich in te zetten voor de goede zaak. Het klimaat en milieuvervuiling waren twee van haar stokpaardjes.