Voetbalicoon Pelé speelde tegen België, maar ook verschillende keren in België én zelfs samen met een Belg. Drie ex-Rode Duivels die hem van (heel) dichtbij zagen, getuigen over de Braziliaan. ‘We zijn een aantal keer samen gaan eten in Brussel.’

Ja, Pelé was ooit in België te zien. Meerdere keren zelfs. In de jaren nadat de wereld met Brazilië kennismaakte op het WK van 1958 in Zweden, reisde hij met zijn club Santos de aarde rond om demonstratiewedstrijden ...