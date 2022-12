Rusland heeft Oekraïne bestookt met meer dan 120 kruisraketten, een van de zwaarste aanvallen sinds de invasie. Is de Russische voorraad dan toch niet uitgeput?

Wanneer raakt Rusland door zijn voorraad aanvalsraketten heen? Het is een van de belangrijke ­vragen in deze fase van de oorlog. Militaire analisten en beleids­makers in het Westen zeggen al ­weken dat ...